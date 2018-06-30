РИАМО - 30 июн. Четыре станции Кожуховской линии столичного метро планируется открыть для пассажиров до конца этого года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Работы по строительству Кожуховской линии метро ведутся ударными темпами. Уже в начале осени мы планируем провести технический запуск участка этой линии от станции «Некрасовка» до станции «Косино», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что этот участок «розовой» линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров до конца этого года.

«Еще один участок – от станции «Нижегородская улица» до станции «Окская» – с четырьмя станциями планируется запустить в следующем году. Таким образом, полностью новая радиальная линия заработает в 2019 году», – добавил заммэра.

Он подчеркнул, что в настоящее время активно ведутся работы по благоустройству территории около строящихся станций.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача активизировать работу по благоустройству территории около станций, эту работу необходимо завершить до осени, в теплое время. Впоследствии работы продолжатся уже только под землей», – добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что в составе новой Кожуховской линии метро будет открыто всего восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».