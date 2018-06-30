РИАМО – 30 июн. Туроператор «Панорама Тур» (юридическое лицо «Натали-Турс») с субботы отменяет некоторые чартерные рейсы из-за низких финансовых показателей программ, сообщает Газета.ru.

«Туроператор «Натали-Турс» с 30 июня отменяет ряд чартеров. Будут сокращены чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Аланию, Ираклион», – говорится в материале.

Такое решение было принято в связи с низкими финансовыми показателями данных рейсов.

Программы на базе регулярной перевозки будут осуществляться в обычном порядке. «Панорама тур» обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам.

До этого клиенты туроператора «Натали-Турс» жаловались на проблемы с заселением в отель на острове Хайнань в Китае и в гостиницы в Турции. По словам туристов, проблемы возникли из-за неоплаты проживания со стороны туроператора.