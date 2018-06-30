РИАМО – 30 июн. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утверждается национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, сообщает Газета.ru.

Указ, подписанный 29 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В указе также оговариваются рекомендации Совету Федерации, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации плана. Путин также поручил президиуму Совета при президенте по противодействию коррупции создать рабочую группу, которая будет мониторить ход реализации национального плана», – говорится в сообщении.

Сам документ предусматривает ряд поручений различным ведомствам и должностным лицам по борьбе с коррупцией.