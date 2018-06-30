РИАМО - 30 июн. В столице подвели итоги 34-го ежегодно конкурса профессионального мастерства среди водителей трамвая, лучшей стала Виктория Ульянова, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы «Мосгортранс».

Он уточнил, что в столице прошел финальный этап 34-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамвая. В состязаниях приняли участие представители всех пяти трамвайных депо Москвы – по два водителя от каждого.

«По результатам финальных соревнований первое место и звание лучшего водителя трамвая Москвы завоевала Виктория Ульянова, вторым стал Алексей Борисов, третьей – Лариса Лаврова. В командном зачете выиграли хозяева площадки – представители трамвайного депо имени Н.Э. Баумана», - говорится в сообщении.

Участники продемонстрировали свои знания в области устройства трамвая, правил дорожного движения и технической эксплуатации подвижного состава. Кроме того, на специально оборудованной трассе в трамвайном депо имени Н. Э. Баумана водители прошли испытания по синхронному движению вагонов, экстренной остановке трамвая, а также посоревновались в управлении транспортом на экстремально скользком участке пути.

«Без высокого профессионализма невозможно качественное обслуживание пассажиров наземного транспорта. Такие зрелищные мероприятия помогают нашим водителям совершенствовать свои навыки и мастерство. Уверен, мы приятно удивили гостей конкурса. Настоящим украшением сегодняшнего праздника стали показательные выступления – «трамвайный боулинг». Поздравляю призеров и победителей – так держать!» – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев, награждая участников.