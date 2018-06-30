РИАМО - 30 июн. Сильный ливень с грозой идет в Юго-Западном округе Москвы днем в субботу, передает корреспондент РИАМО.

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что с 30 июня по 1 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий – дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.

В районе проспекта Вернадского идет сильный дождь. Во время ливня дует ветер, раскачивая деревья. Также слышны сильные раскаты грома, сверкает молния. Ливень усиливается.

В районе Воробьевых гор также идет сильный ливень. Он сопровождается ветром. Прохожие прячутся от непогоды под укрытиями и обстановками общественного транспорта.

Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень опасности.

В столице для посещения закрыли территорию ВДНХ, фан-зону FIFA на Воробьевых горах, а также Московский зоопарк.