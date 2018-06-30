РИАМО - 30 июн. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро Москвы с шестью станциями могут запустить уже в 2021 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас на северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро идет активное строительство. Здесь расположено шесть станций – «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Его планируется запустить в 2021 году», – сказал Хуснуллин.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (Третий пересадочный контур) должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. БКЛ включает 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.

Первый участок БКЛ от «Делового центра» до «Петровского парка» запустили 26 февраля 2018 года. По прогнозам, линией будут пользоваться до 380 миллионов пассажиров в год.