РИАМО - 30 июн. В Москве на Борисовских прудах спасатели вытащили пьяного мужчину из воды и передали пострадавшего бригаде медиков, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности

«Мужчина 1986 года рождения переплывал пруд в состоянии алкогольного опьянения. Дежурный катер при патрулировании увидел, как мужчина стал уходить под воду. Его достали с поверхности воды», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели оперативно вызвали мужчине бригаду скорой медицинской помощи, после чего его передали наряду полиции.