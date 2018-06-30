РИАМО - 30 июн. Столичное управление МЧС разослало жителям Москвы СМС-сообщения с предупреждением о дожде и грозе, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«По прогнозу Центрального УГМС 30 июня и 1 июля в Москве ожидается дождь, гроза, град, шквалистый ветер до 22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, не пользоваться телефоном и электроприборами.

На открытой местности не нужно прятаться под деревьями, при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности. Также во время грозы нельзя купаться в водоемах.

Гидрометцентр России ранее объявил в Москве и Московской области «желтый» уровень опасности.