РИАМО - 30 июн. В Наро-Фоминском городском округе оборудуют две пешеходных зоны с фонтанами для жителей, одна из пешеходных зон будет расположена в городе Верее, вторая - в Наро-Фоминске, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В субботу с рабочим визитом в Наро-Фоминский городской округ приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил с днем рождения перинатальный центр, а также осмотрел территорию, где реконструируют парк.

«160 миллионов (рублей – ред.) мы инвестируем в пешеходную зону в Наро-Фоминске и еще 200 миллионов на подобную зону в Верее, это тоже будет большая работа, там появятся фонтаны, скамейки», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что работы по благоустройству пешеходной зоны в Верее завершатся в 2020 году.

Как сообщил РИАМО главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, парк в Наро-Фоминске площадью около 3,5 тысячи гектаров планируют завершить в 2019 году.

«Здесь будет создана зона отдыха, фонтан, дополнительные детские площадки, спортивные, туалет, дополнительные лавочки», - отметил Хайкин.

Работы по обустройству пешеходной зоны начались в 2017 году. За прошлый год израсходовано 33,3 миллиона рублей. Выполнено функциональное зонирование территории. Также установлены арт-объекты, элементы городского дизайна, скамейки, урны, выставочные стенды, выложена плитка из керамогранита бежевого и серого цвета, установлены декоративные опоры уличного освещения, камеры видеонаблюдения.

Благоустройство пешеходной зоны в Наро-Фоминске вошло в госпрограмму Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. В настоящее время утверждено техническое задание на разработку архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства общественных территорий по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина».

Концепция предполагает обеспечение беспрерывного пешеходного движения вдоль улицы с развитием дорожно-тропиночной сети в местах рекреации, торговли, с подходами к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры и к существующим точкам притяжения.

В пешеходную зону будут включены прилегающие озелененные территории, скверы, социально значимые места, участки планировочных зон и видовых площадок. Также будет разработана системы навигации (пространственных ориентиров), уличного и архитектурно-декоративного освещения, ливневой канализации.

Пешеходная зона по улице Ленина в Наро-Фоминске 18 марта 2018 года была включена в число объектов для рейтингового голосования по проекту «Комфортная городская среда». Из 52449 проголосовавших пешеходной зоне отдано 38,99 тысячи голосов, набережной реки Нара - 13459.

24 мая 2017 года Наро-Фоминский городской округ был сформирован на территории района. При этом, историческое поселение - город Верея сохранил статус города.