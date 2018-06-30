РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июн. Более 500 человек приняли участие в фестивале спортивной молодежи в Королеве, организованный местным отделением «Молодой Гвардии» и фитнес-клубом «Дельфин», сообщил «РИАМО в Королеве» руководитель королевского отделения организации Павел Корнеев.

Большой фестиваль спортивной молодежи прошел в Королеве в субботу в рамках празднования Дня молодежи. На фестиваль приехали молодогвардейцы из Ивантеевки, Пушкина и других городов. Гостем фестиваля стал заместитель руководителя московского обласного регионального отделения «Молодая Гвардия» «Единой России» Александр Толмачев.

«Сегодня (30 июня - ред.) мы проводит молодогвардейский кросс, в котором могут принять участие все желающие, и дети, и взрослые. Фестиваль проводится в городе в пятый раз, в нем приняли участие более 500 человек. Самые сильные и ловкие получили медали и сертификаты на посещение фитнес-клуба, все участники получили призы и подарки», - сказал Корнеев.

На фестивале участники отжимались, прыгали на скакалке, поднимали гири, преодолевали горки, приседали, кидали мячи и переворачивали покрышки.

Также на площадке проходили показательные тренировки на сайкл-тренажерах от фитнес-клуба «Дельфин», а спортсмены клуба спортивных единоборств «Сибирь» провели мастер-класс.