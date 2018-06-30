РИАМО - 30 июн. Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Испанией, который пройдет в столичных «Лужниках» 1 июля.

Видео разместили в Instagram-аккаунте российской сборной teamrussia.

«Дорогие друзья, болельщики! Хочу вам сказать огромное спасибо за то, что поддерживали нас на протяжении трех матчей. Мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Надеемся, вы все придете на стадион, будете смотреть игру по телевизору. Мы выложимся на 100%. Поддерживайте нас, и мы будет вас радовать!» – сказал полузащитник сборной Роман Зобнин.

Полузащитник команды Юрий Газинский поблагодарил болельщиков и отметил, что ждет большой поддержки.

«Всем спасибо за поддержку! Ребята, мы постараемся пройти Испанию и выйти в следующий раунд турнира, чтобы вы гордились нами», – добавил хавбек Денис Черышев.

Защитник Илья Кутепов добавил, что ждет всех на стадионе и также надеется на максимальную поддержку россиян.

«Дорогие болельщики! Огромное вам спасибо за такую теплую поддержку. Спасибо, что болеете за нас, поддерживаете. Впереди у нас очень важный матч с Испанией. Будем ждать вас на стадионе. Вместе мы сможем многое», – добавил Кутепов.

Матч сборных России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.