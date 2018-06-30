РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В парке подмосковных Люберец в субботу прошел праздничный концерт, посвященный Дню молодежи, в начале мероприятия наградили грамотами сотрудников молодежных организаций горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Молодежь, сегодня ваш день! Мы хотим наградить грамотами главы городского округа и благодарственными письмами администрации Люберец сотрудников молодежных организаций», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

На концерте выступила группа «Мармелад». Также на концерте выступят городские исполнители и коллективы, для присутствующих споет конкурсантка шоу «Голос» Соня Берия. Кроме того, организаторы обещают провести розыгрыш билетов в кино среди участников празднования.

День молодежи – национальный праздник молодых людей, эта дата отмечается в России ежегодно 27 июня.