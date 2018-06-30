РИАМО - 30 июн. По итогам первого месяца работы социальной смены в программе активного детского отдыха «Московская смена» приняли участие свыше 2,5 тысячи ребят, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Программа прошла на 52 площадках, 28 из них организовали в 19 территориальных центрах соцобслуживания, три – в трех центрах содействия семейному воспитанию, четыре (для детей-инвалидов) – в двух реабилитационных учреждениях.

«По программе отдохнули свыше 2,5 тысячи детей. Из них 57% из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 29% – из многодетных семей, 4% – из семей, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений. Еще 10% – из семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в сообщении.

Социальная смена открылась 4 июня в Екатерининском парке. Здесь прошли станционная игра, танцевальный флешмоб и торжественная церемония награждения лауреатов премии «Горячее сердце» с вручением памятного знака. Основным направлением «Московской смены» этого года стала программа «Код твоей безопасности». Дети учатся защищать себя в любой ситуации. Тема первой смены – «От прошлого к будущему!».

Весь месяц, с 1 по 29 июня, дети отмечали социально значимые даты, принимали участие в окружных отборочных турнирах по спортивным настольным играм, соревнованиях «Туристическая тропа» и других мероприятиях. В частности, Мосгортур предоставил 125 абонементов на культурно-досуговые мероприятия.