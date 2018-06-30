РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 июн. В подмосковном Дзержинском планируют до 15 ноября благоустроить территорию заброшенной стройки на улице Бондарева, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Виталий Панаморенко.

«Провел встречу с жителями улицы Бондарева по вопросам благоустройства прилегающей территории. Жителей особенно волнует заброшенная стройка. Принято решение о переносе забора и облагораживании освободившейся территории», - написал Панаморенко.

Он добавил, что по итогам встречи составили протокол, в котором максимально учли пожелания инициативных групп жителей. Работы выполнят до 15 ноября.