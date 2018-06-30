РИАМО - 30 июн. Недостроенный детский сад на 220 мест в микрорайоне Восточный Наро-Фоминского городского округа планируют сдать в эксплуатацию в сентябре 2019 года, в этом году проведут конкурсные процедуры, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Строительство детского сада началось в 2015 году. Ввод планировался в 2018 году. В сентябре 2017 года муниципальный контракт был расторгнут в связи с нарушениями условий в части сроков выполнения работ и ввода объекта. На момент расторжения контракта общее выполнение работ – 25%.

«К сожалению, горе-строители отбросили сдачу этого объекта практически на год. В сентябре 2019 года наша задача - сдать детский сад. Мы расторгли контракт с теми, кто нас подвел, и намерены с сентября провести конкурсные процедуры и зайти на этот объект. Детский сад красивый, хороший, долгожданный. Здесь его очень ждут», - сказал Воробьев.

Детский сад строится за счет средств регионального бюджета и бюджета Наро-Фоминского городского округа. Проектная мощность – 220 мест.

В настоящее время внесены изменения в госпрограмму Московской области «Образование Подмосковья». Выявлено несоответствие сметной и проектной документации (в части физических объемов). Проектно-сметная документация прошла корректировку в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

В рамках программы «Образование Подмосковье» в 2018 году будет введено 18 детских садов на 4038 мест. К 1 сентября 2018 года планируется открытие четырех детских садов для воспитанников (в Одинцове на 280 мест, в Котельниках на 180 мест, в Красногорске на 280 мест, в Шатуре на 150 мест).

На 27 июня общий учет детей в системе ЕИС ДОУ составляет 224 тысячи детей от 0 до 7 лет, из них до 3 лет - 183,5 тысяч детей.