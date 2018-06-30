РИАМО - 30 июн. В Москве в ближайшее время будет построено 10 новых районных отделов полиции, власти города считают, что строить их гораздо выгоднее, чем ремонтировать старые, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу осмотрел новое здание отдела МВД России по району Гольяново. В новом отделе созданы комфортные условия для несения службы сотрудниками полиции: имеются стрелковый тир, буфет, комната отдыха.

«Уже несколько лет мы ведем систематическую работу по ремонту районных отделов полиции. Привели в порядок уже 66 зданий. Но некоторые райотделы ремонтировать бессмысленно. Они расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садиках, имеют очень маленькую площадь. <…> Поэтому мы приняли решение строить новые здания для столичной полиции. Пока в планах – 10 новых районных ОВД», – сказал Собянин.

Новое здание ОВД полностью готово для выполнения сотрудниками отдела полиции по району Гольяново задач по охране общественного порядка. В здании будут нести службу 200 полицейских – заселение планируется в ближайшие месяцы.