РИАМО - 30 июн. Территория ВДНХ в Москве будет закрыта для посещения в субботу из-за ливней, грозы и града, которые прогнозируются во второй половине дня, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«С 15:00 в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк «Останкино». Все запланированные мероприятия отменены. Купленные билеты на сегодня, 30 июня, будут компенсированы», – говорится в сообщении.

На территории ВДНХ проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, при осуществлении которых соблюдаются все необходимые меры безопасности, однако неблагоприятные погодные условия осложняют обстановку.

«Просим воздержаться от прогулок по территории Главной выставки страны», – заключается в материале.

Ранее столичный главк МЧС РФ сообщил, что с 30 июня по 1 июля в Московском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий – дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра при грозе до 17-22 метров в секунду.

Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень опасности.