РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил орден «Родительская слава» семье Шведовых из Наро-Фоминска, в которой растут 11 детей, они получили награду за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций, передает корреспондент РИАМО.

Отец семьи Александр Шведов работает в гостинице МВД, мать - Ольга Шведова работает в детском саду (сейчас в декретном отпуске). Старшему ребенку 15 лет, младшему - 1 год.

Семья живет в частном одноэтажном доме, приобретенном с использованием средств Московской области, выделяемых многодетным семьям. Площадь дома составляет 134 квадратных метра.

Дом стоит на земельном участке площадью 8,5 соток. На нем оборудована детская игровая площадка – подарок администрации Наро-Фоминского городского округа.

На 1 января 2018 года в Московской области проживает 67 651 многодетная семья, воспитывающая 217 889 детей. Количество многодетных семей в Московской области ежегодно увеличивается в среднем на 14%.

В Подмосковье создана эффективная система мер социальной поддержки семей с детьми, на которую ежегодно расходуется около 15 миллиардов рублей. Многодетным семьям Московской области оказывается более 30 мер социальной поддержки, из них десять - исключительно многодетным семьям.

За шесть лет земельными участками обеспечено более 22 тысяч семей, то есть почти 62% от всех стоящих в очереди.

Орденом «Родительская слава» в Московской области награждены шесть семей, воспитавшие семь и более детей. Девять семей, воспитавшие четырех и более детей, награждены медалью ордена «Родительская слава».

Орден «Родительская слава» появился в числе наград Российской Федерации в мае 2008 года. Им награждают граждан России, родителей, мать и отца, за заслуги в воспитания детей и укрепление института семьи в российском обществе. С 2010 года орден может быть вручен лишь родителям или усыновителям, число детей у которых не менее семи. Один из родителей при этом получает единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

В субботу исполняется год с начала работы перинатального центра в Наро-Фоминском городском округе. Мощность центра - 4 тысячи родов в год. С момента функционирования перинатального центра родилось более 3,5 тысяч детей.