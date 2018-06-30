РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске все желающие могут научиться рисованию красками на воде, мастер-класс пройдет 1 июля, сообщается в группе «Ресторан «Отдых» в соцсети «ВКонтакте».

«В воскресенье, 1 июля, приглашаем наших маленьких гостей в детский клуб «Непоседы». Все вместе мы будем учиться магии и волшебству. Наши аниматоры научат рисовать на воде. Искусство ЭБРУ - это технология рисования на поверхности воды специальными красками», - говорится в сообщении.

Мастер-класс пройдет по адресу: улица Генерал-губернатора Закревского, 1, начало в 12:00. Информацию можно получить по телефону: 8(496)754-50-30.