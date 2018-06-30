РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске в библиотеке №26 микрорайона Климовск с 1 июля по 31 августа пройдет фотоконкурс «Лето в красках», в котором могут принять участие все желающие, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Библиотека №26, расположенная по адресу: проспект 50-лет Октября, дом №13, приглашает принять участие в фотоконкурсе «Лето в красках». Конкурс проводится с 1 июля по 31 августа 2018 года. К участию в конкурсе принимаются фотоработы, посвященные любым летним событиям и моментам», - говорится в сообщении.

Работы принимают от фотографов-любителей всех возрастов. Работы могут быть как цветные, так и черно-белые, в любых жанрах - портрет, пейзаж, фотомонтаж, коллаж и других. Первый этап пройдет с 1 июля по 10 августа, в этот период будет идти прием фотографий и заявок. С 13 июля по 31 августа присланные фотографии будут размещать на официальном сайте библиотеки и на ее страницах в соцсетях. В ходе третьего этапа с 1 по 7 сентября пройдет финал фотоконкурса с подведением итогов и награждением участников.

Фотографии и информацию об авторах нужно отправлять на адрес: biblio26.klimovsk@yandex.ru. На конкурс берут 2-3 фотографии одного автора. В письме нужно написать фамилию, имя и отчество автора, возраст, контактный телефон, описание фотографии - название, где и как было снято.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: художественная композиция фотоснимка, отражение в работе личного отношения автора к изображаемым событиям, оригинальность исполнения.