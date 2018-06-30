РИАМО - 30 июн. До конца 2018 года власти Москвы и инвестор ТЦ «Горбушкин двор» подготовят градостроительную документацию для строительства порядка 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Инвестор обратился с предложением изменить профиль этой площадки с торговой на жилую. Сейчас инвестор вместе с Москомархитектурой занимаются подготовкой градостроительной документации, до конца года мы ее подготовим. Если решение о строительстве на этой площадке жилья будет принято, то мы там построим стартовые площадки на 20-30 тысяч квадратных метров для нужд программы реновации», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в районе Фили есть серьезная проблема с нехваткой стартовых площадок, которую власти столицы пытаются решить.

«Горбушка» – именно так называли москвичи рынок аудио- и видеопродукции, возникший в парке возле Дворца Культуры имени Горбунова. Рынок располагался недалеко от станции метро «Багратионовская» в аллее Филевского парка и работал преимущественно по выходным дням. Пик расцвета «Горбушки» пришелся на начало 90-x годов.

В дальнейшем «Горбушка» переехала на улицу Барклая, дом 8, и торговля компьютерной продукцией и техникой была расширена в торговый центр «Горбушкин Двор», расположенный по адресу Багратионовский проезд, дом 7 (это единый комплекс зданий).

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.