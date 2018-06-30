РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил перинатальный центр в Наро-Фоминском городском округе с первым днем рождения, в нем родилось с начала года более 2,1 тысячи детей, передает корреспондент РИАМО.

Строительство перинатального центра началось в 2014 году в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». Мощность центра - 4 тысячи родов в год. Прием пациентов в центре начался 30 июня 2017 года. С момента функционирования перинатального центра родилось более 3,5 тысяч детей.

«Хочу поздравить коллектив с этим замечательным днем. Пожелание только одно, чтобы больше здоровых детей рождалось в нашей стране, в нашем Подмосковье», - сказал Воробьев.

По словам главного врача перинатального центра Людмилы Кещьян в клинике создали экспертный центр по выявлению сердечно-сосудистых патологий внутриутробно. Уже провели несколько глазных и сердечно-сосудистых операций у детей.

«С начала года в Наро-Фоминском перинатальном центре родились более 2,1 тысячи детей», - уточнила Кещьян.

Перинатальный центр обслуживает жителей городских округов Наро-Фоминский, Рузский, Истра, Шаховская, а также Можайского, Волоколамского, Лотошинского, Одинцовского районов.

В центре работают 104 врача, из них: шесть кандидатов медицинских наук, пять докторов медицинских наук, три профессора и 42 врача с категорией. Также пациентов лечат 175 фельдшеров, акушерок, медсестер, из них: семь - с категорией.

В перинатальном центре работает уникальный специалист по ЭХКГ плода и эксперт по выявлению врожденных пороков сердца у будущего ребенка (плода), известный на всю страну доктор медицинских наук, профессор Елена Беспалова. Она перешла на работу в Наро-Фоминск из Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Беспалова курирует УЗИ на определение пороков сердца плода. У нее консультируются жители из других регионов, в том числе в рамках телемедицины.

Врачам перинатального центра предоставляется жилье по программе «Социальная ипотека». Уже воспользовались данной программой четыре специалиста. Еще четыре врача подали заявки на участие.

Амбулаторно-поликлиническое консультативно-диагностическое отделение с дневным стационаром на десять коек работает в перинатальном центре в три смены. Выездная консультативно-диагностическая неонатальная реанимационная бригада перевезла 79 новорожденных в отделение реанимации из других учреждений.

Специализированная медицинская помощь оказана в отделении катамнеза 293 глубоко недоношенным детям, родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, а также детям, перенесшим критические состояния в раннем неонатальном периоде, требующим динамического наблюдения.

В перинатальном центре работает отделение лучевой и МРТ-диагностики, которое включает в себя рентгенологическую службу, ультразвуковаую диагностику, окружной кабинет принатальной диагностики (ОКПД). В отделении установлены высокопольный магнитно-резонансный томограф General Electric, цифровой маммограф, УЗ- сканеры экспертного класса с максимальным набором датчиков. На исследования направляются пациенты из перинатального центра и других ЛПУ по направлениям и предварительной записи через ЕМИАС. За 2018 год проведено 1,3 тысячи МРТ-исследований.

Помимо акушеров-гинекологов в женской консультации центра консультативную помощь оказывают узкие специалисты (терапевт, кардиолог, уролог, эндокринолог, невролог и другие). В 2018 году пролечено в условиях ЖК и КДЦ – 56 тысяч пациентов, в том числе 20 тысяч – узкими специалистами. На учете состоят 932 беременные.

В окружном кабинете пренатальной диагностики (ОКПД) проводится комплексная дородовая диагностика с целью обнаружения патологии на стадии внутриутробного развития (своевременное выявление пороков развития у ребенка, профилактику рождения детей с летальными и тяжелыми пороками развития).

Скрининг проводится в сроки 11-14 и 18-21 недель, диагностика включает УЗИ и биохимический анализ крови на определенные маркеры. Скрининг прошли 4262 женщины. Детей с нежизнеспособными пороками выявлено не было. Больше всего, у 155 детей, выявлены пороки сердца, из них у 132 проведен курс метаболической терапии для восстановления функционального состояния плода.

Отделение патологии беременных рассчитано на 60 коек, проводит плановую и экстренную помощь пациенткам в 22 недели беременности. На его территории есть кабинет УЗИ-диагностики, проводится ежедневное исследование ЭКГ, холтер и СМАД согласно назначению кардиолога. Работает кабинет для консультаций узких специалистов - терапевта, кардиолога, уролога, эндокринолога, невролога, генетика, еженедельных консультаций профессоров из МОНИАГ.

Акушерское физиологическое отделение центра оснащено самым современным акушерско-гинекологическим, неонатальным, реанимационным оборудованием, аппаратами УЗИ, МРТ, полным комплексом оборудования для восстановительного лечения.

Перинатальный центр имеет автомобили, подаренные губернатором Подмосковья, Mercedes и реанимобиль. Mercedes бесплатно ездит по территории обслуживания и доставляет пациентов в центр. С января он произвел 122 выезда, перевезено 1089 человек.

В центре организовано удаленное рабочее место территориального отделения ЗАГС. Оно работает ежедневно: можно зарегистрировать ребенка и получить свидетельство о рождении в день выписки.

В июне 2018 года получены лицензии на деятельность гематолога, офтальмолога, детского хирурга-ортопеда, стационарного отделения для детей раннего возраста с койками детской эндокринологии, дневного стационара, работы реанимобиля.