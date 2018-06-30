РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 29 июня мотоциклист врезался в иномарку, сотрудники ГИБДД выясняют, по чьей вине произошла авария, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск 29 июня в 19:20 на улице Ихтиманской в районе дома №4 произошло ДТП с участием мотоцикла Honda CB 750 и автомобиля Land Rover Freelander 2. Автомобиль начал резко разворачиваться, а мотоциклист этого не ожидал, и они столкнулись», - сказал свидетель.

По его словам, водитель автомобиля отрицает свою виновность. Водитель мотоцикла ищет свидетелей ДТП, у которых есть видеозапись происшествия.