РИАМО - 30 июн. Порядка 150 тысяч квадратных метров жилья планируют построить по программе реновации жилищного фонда на месте бывшего Черкизовского рынка на востоке Москвы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы, глава департамента градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В восточном районе Москвы у нас очень хорошая площадка на месте бывшего Черкизовского рынка. Там будет построено 100-150 тысяч квадратных метров качественного жилья», – сказал Хуснуллин.

Он добавил, что строительные работы совместно с группой компаний ПИК уже начались.

Черкизовский рынок – крупный вещевой рынок на востоке Москвы, существовавший с начала 1990-х годов по 2009 год на внешней стороне МЖД между Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским шоссе и занимавший территорию более 49 гектаров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом.