РИАМО – 30 июн. Известный российский автор комиксов и художник мультипликатор Павел Сухих (Хихус) скончался в возрасте 50 лет, сообщил в Facebook его друг Константин Комардин.



По словам писателя Сергея Кузнецова, у Сухих было онкологическое заболевание.

«Публично он обо всем этом не хотел объявлять, но со мной немного об этом говорил. Насколько я знаю, умер легко», – написал Кузнецов в Facebook.

Павел Сухих – один из самых известных российских рисовальщиков комиксов, лидер движения «Люди мертвой рыбы», создатель первого российского фестиваля комиксов «КомМиссия» и идеолог проекта «Респект».



Сухих родился в 1968 году в Советском Союзе, после жил в Дании и Германии, но позже вернулся в Россию. Последние годы художник провел в Израиле.

«Хихус ушел… Двадцать лет мы работали вместе, веселились, спорили, рисовали, творили, путешествовали, снова рисовали и даже анимацию делали, радовались успехам и славе, снова творили и ругались в мясо, на этой почве… но создавали новые реальности, новые миры», – написал Комардин.