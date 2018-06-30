РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Воспитанницы федерации чирлидинга выступили на фестивале олимпийских видов спорта в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Торпедо» прошел фестиваль олимпийских видов спорта. В нем приняли участие спортивные федерации Люберец. Они провели показательные выступления.

«Чирлидеры, тяжелоатлеты, дзюдоисты и другие спортсмены показали свое мастерство во время выступлений на фестивале олимпийских видов спорта в Люберцах. Уровень мастерства у спортсменов высокий, они показали себя достойно», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Всего в фестивале приняли участие городские федерации волейбола, большого тенниса, чирлидинга, дзюдо, тхэквондо, самбо, футбола, художественной гимнастики, киокусинкай карате, легкой атлетики и тяжелой атлетики. Также на фестивале выступили четыре спортивные школы и две общественные организации: ЛСО «Зевс» ММА и РосМолСпорт.

После открытия фестиваля спортсмены приняли участие в турнирах по футболу, настольному теннису, волейболу и шахматам. Также на фестивале можно выполнить нормативы ГТО и поучаствовать в легкоатлетических эстафетах.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции среди 241 атлета из 14 стран, были разыграны медали в 9 видах спорта.