РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Олимпийские кольца из воздушных шаров подняли в воздух на фестивале олимпийских видов спорта в подмосковных Люберцах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Торпедо» Люберец прошел фестиваль олимпийских видов спорта. В нем приняли участие городские спортивные федерации.

«Сегодня (30 июня - ред.) в Люберцах проводят замечательный фестиваль олимпийских видов спорта. У него есть свой символ - олимпийские кольца. Мы хотим поднять их ввысь», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции среди 241 атлета из 14 стран, были разыграны медали в 9 видах спорта.