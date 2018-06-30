РИАМО - 30 июн. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки транспортно-пересадочного узла «Рассказовка», следует из документа, размещенного на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы постановляет утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Рассказовка», – говорится в постановлении.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Площадь территории подготовки проекта планировки территории ТПУ составляет 37,37 гектара, площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов ТПУ – 32,32 гектара.

Проектируемая территория расположена в поселении Внуковское и ограничена с запада – улицей Булата Окуджавы, с севера – улицей Анны Ахматовой, проектируемым проездом № 6573а, с востока – технической зоной проектируемой линии скоростного трамвая, с юга – красными линиями Староборовского шоссе и автодорогой от Боровского шоссе до Киевского шоссе, от деревни Рассказовка до города Московский.

Проектом планировки территории предусматривается строительство общественно-жилого здания с подземным паркингом на 266 машино-мест общей площадью 77,92 тысячи квадратных метров многоуровневого паркинга на 840 машино-мест, общественно-жилого комплекса с подземным паркингом на 325 машино-мест общей площадью 202,940 тысячи квадратных метров, здания дошкольной образовательной организации на 225 мест.

Также планируется строительство многофункционального общественно-торгового центра с подземным паркингом на 289 машино-мест общей площадью 40,279 тысячи квадратных метров, включающего помещения администрации поселения Внуковское города Москвы, помещения конечной станции наземного городского пассажирского транспорта, многоуровневого наземного паркинга на 300 машино-мест.

Возле планируемого ТПУ будут реконструированы дороги, транспортные развязки и проезды, обустроят разворотные площадки и пешеходные переходы.