РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в субботу поздравил спортсменов горокруга с Международным олимпийским днем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу на стадионе «Торпедо» прошел фестиваль олимпийских видов спорта. В нем приняли участие спортивные федерации Люберец.

«Дорогие наши спортсмены! Я вам искренне желаю, чтобы вы добились максимальных спортивных успехов. Спорт высших достижений - огромный труд, это победа над собой, которая удается немногим. С праздником, друзья!» - сказал Ружицкий.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции среди 241 атлета из 14 стран, были разыграны медали в 9 видах спорта.