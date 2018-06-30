РИАМО - 30 июн. Строящуюся станцию Московского метрополитена «Стромынка» могут запустить в 2021 году, сейчас на строительном участке полным ходом идут работы, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас полным ходом идет работа. Работа над сваями, которые будут держать тело станции, выполнены на 70%, идет выемка грунта. В целом, мы надеемся, что станция будет запущена в 2021 году», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что программа развития Московского метрополитена окончательно утверждена Сергеем Собяниным. Благодаря этой программе метро увеличится в два раза.