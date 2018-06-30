РИАМО - 30 июн. Ухудшение погоды ожидается в Москве и Подмосковье во второй половине дня в субботу, после 13-14 часов прогнозируются ливни, гроза и град, сообщается на сайте «Метеовести».

«Ухудшение погодных условий в южных, центральных и восточных районах Подмосковья произойдет в ближайшие часы. На западе и северо-западе Московского региона дожди усилятся. К мегаполису непогода приблизится с юго-запада», - говорится в сообщении.

Первые грозы, местами с градом и кратковременными усилениями ветра ожидаются в столице в субботу после 13-14 часов. Сейчас зона неустойчивой погоды с грозами и ливнями находится над центральными и южными районами Калужской области. Смещаясь на северо-восток, она увеличивается в размерах, дожди становятся более интенсивными.

Температурный режим в Москве и области ожидается в субботу очень неоднородным: на северо-востоке области термометры с трудом преодолеют отметку в 20 градусов, а на востоке Подмосковья температура днем повысится до плюс 30 градусов.

«Именно такой существенный, около 10 градусов, контраст температуры воздуха в атмосфере над Подмосковьем и является причиной активных атмосферных процессов и неустойчивой погоды», - поясняется на сайте.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.