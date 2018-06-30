РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске 29 июня вечером в бар-кафе «Батон» состоялся финал конкурса «Мисс Батони - 2018», победительницей стала Юлия Хижевская, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске с 15 мая проходил прием фотографий для отбора на конкурс красоты «Мисс Батони - 2018». Затем они участвовали в очных состязаниях - четвертьфинале, полуфинале и финале в бар-кафе «Батон». Конкурс вел экс-участник телепроекта «Дом-2» и участник проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Роман Третьяков. Участницы могли блеснуть своими талантами на конкурсе, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие на море. Финал состоялся 29 июня, в нем приняло участие девять девушек.

«Первое место заняла Юлия Хижевская, второе - Екатерина Озерова, третье место у Божены Скобцовой. Все девушки-участницы получили призы от спонсоров. Хижевской достался главный приз - путевка на море на двух человек», - сказал организатор конкурса.

Хижевской 24 года, она работает страховым агентом в Москве и преподает в студии танцев «Ниагара». Хореографией и танцами занимается с пяти лет. В конкурсе принимает участие первый раз, самым трудным считает домашнее задание, когда ей пришлось готовить десерт в стаканчике - трайфл. Мечтает поехать в Португалию, чтобы научиться там серфингу.

Всех участниц на каждом этапе награждали подарками от партнеров конкурса – картами на услуги салона красоты премиум-класса, подарочными сертификатами на покупку ювелирных украшений в федеральной ювелирной сети, сертификатами и специальными подарками от турагентства, подарочными картами на посещение клуба единоборств, сертификатами на дизайнерскую одежду. С каждым этапом призовой фонд увеличивался.

Информационным партнером мероприятия выступил городской портал «РИАМО в Подольске».