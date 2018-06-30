РИАМО - 30 июн. Маршрут автобуса №324 «2-й Мосфильмовский переулок» - «Станция метро «Парк Победы» начал работать в столице с субботы, его запустили на два месяца раньше срока, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый маршрут коммерческого перевозчика №324 «2-й Мосфильмовский переулок» — «Станция метро «Парк Победы» появился в столице 30 июня. Его запустили на два месяца раньше запланированного срока», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, это продленный вариант маршрута №320 «2-й Мосфильмовский переулок» - «Киевский вокзал».

«Он улучшит транспортное обслуживание более 2 тысяч жителей домов на улице Пырьева и во 2-м Мосфильмовском переулке. Путь до станции метро «Киевская» быстрый, поскольку автобусы следуют от остановки «Улица Пудовкина» до Киевского вокзала без промежуточных остановок», - отметил Ликсутов.

Новый маршрут также позволяет жителям доехать до станции Московского центрального кольца Кутузовская и связывает районы Раменки и Дорогомилово. На маршрут вышло пять автобусов малого класса. Они перевозят пассажиров с 06:20 до 23:00 с интервалами 15-20 минут.

Сегодня восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 213 московских маршрутов. В госконтрактах прописаны требования к безопасности. Это, например, посадка и высадка пассажиров только на оборудованных остановках, соблюдение трассы маршрута, чистота и порядок в подвижном составе. За соблюдением расписания следят с помощью системы ГЛОНАСС. Она установлена в каждом автобусе перевозчиков.

В этом году в столице появится еще 26 новых автобусных маршрутов, которые будут обслуживать частные перевозчики. Из них 13 пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке города. Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами.