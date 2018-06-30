РИАМО - 30 июн. Из-за ожидаемой грозы и сильных порывов ветра Московский зоопарк закроют для посещения с 15:00 субботы, с утра он будет работать штатно, сообщается на сайте зоопарка.

В субботу в связи с прохождением грозового фронта по территории Москвы объявлен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозу метеорологов, ожидается дождь, местами сильный, гроза, количество осадков 8-35 миллиметров, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Чтобы предотвратить потенциально опасные ситуации и минимизировать риск для жизни и здоровья населения, было принято решение закрыть Московский зоопарк для посещения с 15:00. До 15:00 зоопарк будет работать в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Во избежание опасных для жизни ситуаций, связанных с плохими погодными условиями, жителям и гостям столицы рекомендуют по возможности не выходить на улицу в указанный период времени.

«Будьте предельно осторожны, берегите себя и своих близких. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание. Безопасность и благополучие гостей зоопарка – наша приоритетная задача», - уточняется на сайте.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.