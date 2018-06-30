РИАМО - 30 июн. При въезде в подмосковные Бронницы оборудуют новые въездные группы до конца лета, они будут в виде ленты с лошадью, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы городского округа.

«Мы работаем над въездными группами. Их за лето сделаем. Они будут в виде ленты, и внутри лошадь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что территорию около въездных групп в городском округе благоустроят.

Первое упоминание села Бронниче относится к XV веку. А в 1634 году здесь была размещена конюшня царя Михаила Романова. Вскоре она превратилась в крупный конный завод, где размещались лошади редких пород. Соответственно население села Бронниче и приселка Велино занималось обслуживанием лошадей, выращиванием фуража, уборкой сена. На гербе города изображен золотой конь на зеленом поле в знак того, что тут были конские заводы.