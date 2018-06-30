РИАМО - 30 июн. Из-за ремонта платформы со 2 июля изменится режим работы станции «Багратионовская» Филевской линии Московского метрополитена, пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Со 2 июля для ремонта платформы изменится режим работы станции метро «Багратионовская». Поезда, следующие в центр, не будут открывать двери первого вагона для посадки и высадки пассажиров. Поезда, следующие из центра, не будут открывать двери последнего вагона для посадки и высадки пассажиров», - говорится в сообщении.

Инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях «Багратионовская» и «Фили». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», - уточняется в материале.

Филевская линия - одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте.