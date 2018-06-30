РИАМО - 30 июн. В Московской области в субботу ожидаются ливень, гроза, град, в регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«В субботу Москва окажется в теплом секторе циклона, он станет причиной кратковременных ливней и гроз, местами с градом. В западных районах Подмосковья дожди могут принести до трети месячной нормы осадков», - говорится в сообщении.

В столице и области будет преимущественно облачно, кратковременный дождь, днем гроза, местами возможен град. Атмосферное давление понизится до 736 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.