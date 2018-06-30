РИАМО - 30 июн. Предприятиям общественного питания в Москве в субботу необходимо закрыть летние веранды из-за прогнозируемой грозы с сильным ветром, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

«Вниманию руководителей предприятий общественного питания! От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 30 июня ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд», - говорится в сообщении.

Также рестораторам напомнили о необходимости укрепить навесы и козырьки, а также закрыть все зонты.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.