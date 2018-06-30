РИАМО - 30 июн. В субботу и до конца дня 1 июля в столице ожидается сильный дождь, гроза и град, порывы ветра могут достигнуть 22 метров в секунду, во время непогоды москвичам и гостям города рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июня с сохранением до конца суток 1 июля 2018 года в связи с прохождением фронтальной зоны по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что непогоду нужно переждать в капитальном строении, на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль следует припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

При управлении автотранспортным средством при грозе водителю нужно припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, но вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.