РИАМО - 30 июн. Реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в поле городского округа Орехово-Зуево Подмосковья, артиллерийский снаряд нашли возле реки Нара в городском округе Наро-Фоминск, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

«Двадцать девятого июня от диспетчера ЕДДС Орехово-Зуево поступило сообщение об обнаружении реактивного снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД городского округа Орехово-Зуево», - говорится в сообщении.

Снаряд нашли в поле около населенного пункта Малая Дубна. Уничтожение реактивного снаряда времен ВОВ запланировано на субботу силами ПСО-22.

Также 29 июня в 16:30 от диспетчера ЕДДС городского округа Наро-Фоминск, поступило сообщение об обнаружении 86-миллиметрового артиллерийского снаряда времен ВОВ в районе моста через реку Нара в деревне Любаново. Уничтожение боеприпаса запланировано на субботу силами министерства обороны.