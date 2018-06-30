РИАМО - 30 июн. На территории Москвы и Подмосковья в субботу ожидаются дождь, гроза, местами град, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем погода в Московском регионе испортится. Виной всему станут атмосферные фронты, атакующие Москву и область с северо-запада и юга Европейской России.

«При облачной погоде прошумят кратковременные дожди, местами сильные. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 25-27 градусов, по области - плюс 22-27 градусов. Относительная влажность - около 70%. В послеполуденные часы возможен град», - говорится в сообщении.

Теплый юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального.

«В Московском регионе колебания метеоэлементов негативно скажутся на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. На низкое атмосферное давление ухудшением самочувствия отреагируют гипотоники и люди с сердечно-сосудистой дистонией», - предупреждают синоптики.

Также высокая влажность воздуха в сочетании с высокой температурой сформируют погоду гипоксического типа, которая крайне неблагоприятна для людей, страдающих сердечной и легочной недостаточностью.