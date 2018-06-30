РИАМО - 30 июн. Из-за штормового предупреждения в Москве в субботу для безопасности горожан вводятся ограничения в работе парков, фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и объектов уличной торговли.

В Московском регионе на субботу объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождей, грозы и сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, также ожидается град.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Фан-зона для футбольных фанатов, рассчитанная на 25 тысяч человек, организована на Воробьевых горах. Мундиаль завершится 15 июля.