РИАМО - 30 июн. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Красной площади в Москве в субботу, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны.

«В субботу в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади пройдут церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка», – говорится в сообщении.

Президентский полк — особая воинская часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей.