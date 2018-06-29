РИАМО - 29 июн. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест обвиняемую по делу о хищении средств при закупке лекарств в Ульяновске Ольгу Кузнецову, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемой Кузнецовой», - сказал собеседник агентства.

Генеральный директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова обвиняется в особо крупном мошенничестве. Ранее в Заксобрании Ульяновской области и региональном Минздраве прошли обыски в рамках уголовного дела о нарушениях при закупках медпрепаратов.