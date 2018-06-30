РИАМО - 30 июн. В субботу и воскресенье остановлено движение поездов на участке Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

В выходные для пассажиров закрыты на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».

Временные ограничения необходимы для прокладки коммуникаций под путями на «Кунцевской», демонтажа западного вестибюля «Филевского парка» и других работ в рамках реконструкции наземного участка.

Для удобства пассажиров на время закрытия наземного участка Филевской линии между станциями будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы КМ. Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская» – они будут следовать с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 05:00 до 02:00. Интервал движения не превысит двух минут.

На временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена. Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дежурить сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 июля, в 05:30.

Филевская линия — одна из старейших в Московском метрополитене. Станции наземного участка были открыты порядка 60 лет назад и нуждались в ремонте. При реконструкции используются современные материалы и технологии, которые позволяют сделать инфраструктуру более надежной и удобной для пассажиров. Проведение реконструкции линии без временной приостановки движения поездов невозможно.