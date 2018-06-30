РИАМО - 30 июн. День открытых дверей в управляющих компаниях состоится в Подмосковье в субботу, в акции участвует более 600 организаций, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Главной темой дня открытых дверей станет подготовка многоквартирных домов к предстоящему осенне-зимнему периоду. При этом жители смогут получить ответы на все интересующие вопросы по ремонту подъездов, благоустройству дворов, устранению ям и многим другим темам», – подчеркнул Пестов.

Как и во время предыдущих акций, в июньском дне открытых дверей будут участвовать сотрудники областной Госжилинспекции и органов местного самоуправления.

Начиная с 2016 года региональная акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья» проводится ежеквартально. В ней активно участвует большинство управляющих компаний, работающих на территории Подмосковья. Часто в рамках акции проводят викторины, игровые занятия для детей, обучающие семинары и другие мероприятия.

Полный перечень управляющих компаний, принимающих участие в акции, размещен на сайте Госжилинспекции Московской области в разделе «Деятельность» / «День открытых дверей в управляющих компаниях».