РИАМО - 29 июн. Гипермаркет в подмосковном городском округе Мытищи, предназначенный для оптовой и розничной торговли, получил заключение о соответствии техрегламентам и проектной документации, его готовят к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Гипермаркету выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС). Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

На первом этаже здания расположены торговые помещения, пекарня, на втором – административные помещения. Магазин предназначен для оптовой и розничной торговли смешанной группой товаров.

Площадь одно-двухэтажного здания составляет 16,25 тысячи квадратных метров. Финансирование строительства вели за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «БигБокс».

Здание оборудовали с учетом доступа для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроили пешеходные дорожки и парковочное пространство, где предусмотрены места для зарядки электромобилей, установлены малые архитектурные формы.

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства гипермаркета привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сообщил Гарибян.

После ввода в эксплуатацию на объекте будет создано 150 рабочих мест. Здание расположено вблизи деревни Сгонники в городском округе Мытищи.