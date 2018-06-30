РИАМО - 30 июн. В эти выходные для продолжения работ по монтажу навеса закрыт вестибюль станции метро «Третьяковская» на выходе к улице Малая Ордынка, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

«Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая», – говорится в сообщении.

Для работ специально выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный.

Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).