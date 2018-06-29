РИАМО - 29 июн. Представители движения «Юнармия» из Подмосковья приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые прошли в рамках первого чемпионата ВС России по практической стрельбе среди военнослужащих в парке «Патриот» в Одинцовском районе, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«В индивидуальном зачете по стрельбе из пневматического оружия в течение трех дней проведения мероприятия приняли участие 120 юнармейцев из Московской области. Каждый день подводились итоги соревнований. Победителей наградили кубками и почетными грамотами», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Также их достижения отметили в индивидуальных книжках юнармейцев, которые ребята получили по итогам завершившихся 28 июня смотров муниципальных отрядов детско-юношеских военно-патриотических движений на территории Московской области. Помимо соревнований, все 120 подмосковных юнармейцев приняли участие в экскурсии по парку «Патриот».

Решение о проведении турнира принял министр обороны РФ Сергей Шойгу в целях совершенствования стрелковой подготовки военнослужащих, а также развития духа состязательности в процессе мероприятий боевой учебы. По итогам каждого дня трехдневных соревнований участников, набравших наибольшее количество баллов, награждали кубками и почетными грамотами.