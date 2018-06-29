РИАМО - 29 июн. Застройщики с 17 июня обязаны размещать информацию о строящихся объектах в Единой информационной системе жилищного строительства, в Подмосковье информацию о своих объектах в системе отразили 138 подрядчиков, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано 138 подмосковных застройщиков», – сказал руководитель Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Как говорится в сообщении, теперь подрядчики обязаны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте информационной платформы https://наш.дом.рф и вносить данные о строительных объектах, проектные декларации и иные документы в соответствии с требованиями закона.

Также в личном кабинете они смогут получать актуальную информацию о состоянии номинального счета в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства и формировать выписку по операциям по счету за выбранный период.

Одновременно в личном кабинете у контролирующих органов есть возможность ознакомиться с проектными декларациями, просмотреть информацию о застройщиках и строящихся объектах, а также размещать в единой информационной системе жилищного строительства необходимые документы.

Воспользоваться системой могут как граждане, так и организации-участники строительства, а также контролирующие органы, власти и профессиональные участники жилищного рынка.

Глава Главгосстройнадзора Московской области добавил, что к застройщикам, не разместившим информацию в системе до 2 июля 2018 года, примут меры административного воздействия в виде штрафа в размере от 200 до 400 тысяч рублей.